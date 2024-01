A z innej beczki - o tym nowym przepisie usłyszałem może z 2 miechy temu. I mają być za 5 miechów. Czyli relatywnie szybko. Zysk dla przyrody może jakis tam jest ale chyba nie duży.

Za to #!$%@? o zwrotnym PET trwa już kilka lat i jakoś #!$%@? tego opchnąć nie mogą. A no bo to wymaga budowy automatów i nakładów, a zmiana przetopu nakrętki to pikuś i też można pokazać że Pokaż całość