"Gdyby sąd nie zmusił go do leczenia, prawdopodobnie nadal byłby na ulicy" Pięć lat pracowałem w Monarze i wiem, że nie da się nikogo zmusić do wyleczenia. Ci, którzy wyszli z czynnego uzależnienia sami tego chcieli. Można im co najwyżej uprzykrzyć ćpuńskie życie oraz pomóc w leczeniu.