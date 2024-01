Wykop jest już tylko od repostowania Interii, RMF, naglówków o niczym z Onetu itp. itd.

"Portal tworzony przez użytkowników"



Mam tu konto od ponad 14 lat, 236 moich znalezisk było na głównej - niektóre z tysicami Wykopów i wybuchające do wszystkich pozostałych mediów, to przez Wykop ze mną się kontaktowały redakcje po dodaniu kilku z nich. Wszystko to na nic.



powodzenia.jp2