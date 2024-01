Co to znaczy że Izrael musi podjąć niezbędne środki by zapobiec ludobójstwu? Przecież to już fakt dokonany, środki jakie trzeba podjąć to ukaranie zbrodniarzy wojennych zarówno z Izraeala jak i Hamasu. Jeśli świat ma chociaż szczyptę przyzwoitości to powinien dążyć do rozmontowania Izreala i scalenia wszystkich grup etnicznych w jednym państwie pod nazwą Palestyna.