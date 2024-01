Ale w czym problem? Po to jest (był) TK aby poprawiać niekonstytucyjne wyskoki parlamentu. I zrobił to w grudniu 2015, uznając że tylko 3 sędziów zostało wybranych zgodnie z konstytucją. To było przywrócenie do naszego prawa norm konstytucyjnych. PiS olał TK i postanowił nie drukować orzeczenia TK, a tak zwany prezydent zaprzysiągł dublerów. Od tego momentu TK przestał być organem stojącym na straży konstytucji. Później rząd PiS olał stanowisko SN, twierdząc ze Pokaż całość