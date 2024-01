Socjaliści są jak małe dzieci:wychodzą na podwórko,rozglądają się po czym stwierdzają: nie dam rady muszę iść do tatusia (tatusiu ochroń mnie,tatusie nakarm mnie,tatusiu pożycz mi swoje auto) Socjaliści to małe wystraszone dzieci,które są nieodpowiedzialne,nie potrafią stać na swoich nogach i potrzebują tatusia,aby się nimi zaopiekował



Ale co się dzieje kiedy idziesz do domu do tatusia ,a on robi wszystko za Ciebie?



Czy to nie oznacza że musisz robić to co tatuś każe Pokaż całość