Podsumowanie:

- Duda przyznał się że poprzednie ułaskawienie było błędem (jego błędem),

- Duda ułaskawił, czyli był winny i skazany - nie może więc być posłem (bardzo trudno będzie udowodnić przekonać ludzi że mają mandat),

- Przy okazji (to chyba najważniejsze) wykazał, że nie da się ułaskawić... na przyszłość, tak "z ostrożności" np. wszystkich polityków PiS dopóki jest jeszcze prezydentem.



To jest dokładnie to co chciała obecna koalicja i dlatego tak bardzo Pokaż całość