Najem okazjonalny nic nie chroni a oświadczenie można wycofać zaraz po wyjściu od notariusza to bubel prawny mający dać poczucie niby bezpieczeństwa. I żeby ludzi nakręcać na zgłaszanie najmu do US bo taka umowa jest nieważna bez zgłoszenia. Dajecie się robić w konia i jeszcze klaszczecie ze szczęścia.