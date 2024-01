I efekt taki że referendum zbojkotowano a jego wynik nie jest wiążący. Teraz gdy pomimo braku zgody społecznej pojawią się jakieś "świetne" pomysły, to będzie odpowiedź "ale przecież zbojkotowaliście referendum, o co wam chodzi?". W ogóle w społeczeństwie demokratycznym nie wyobrażam sobie bojkotowania referendum, a szczególnie w takim gdzie jest jego tragiczny niedobór, a pytania nawet jeśli postawione wyjątkowo #!$%@?, to jednak każdy wiedział o co chodzi. A GW robi damage control Pokaż całość