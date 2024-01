Ani izraelskiemu rządowi ani Hamasowi nie zależy na tym aby powstało państwo palestyńskie.

Obecny rząd korzysta na zamieszaniu.Stan wyjątkowy zdjął z ulic protestujących przeciw bezprawiu jakie wprowadzić chciał Netanjahu (żeby kneset mógł unieważniać wyroki sądów).Jest on znanym aferzystą,któremu realnie groziła odsiadka.Hamasowi nie zależy na porozumieniach bo by stracił sens istnienia jako organizacja walcząca.Przypominam,że to po porozumieniach z Oslo,które parafowali Icchak Rabin i Jasir Arafat (za co dostali pokojowego Nobla gdy ta nagroda Pokaż całość