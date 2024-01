Wy naprawdę wierzycie że jakieś magiczne lewactwo coś od was chce a prawda jest taka że akcja z migrantami to jest biznes zakrojony na tak szeroką skalę która się wam nawet nie wyobraża w którą umoczone są osoby z samej góry Brukselii, aż po panie które podbijają pieczątki i wiedzą w którym miejscu to robić. Co na dole żeby się nie sprzedać są przekonywani dodatkowo, że robią dobrze i że tak trzeba. Pokaż całość