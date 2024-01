Ok mam banalne pytanie, dlaczego o wydatkach z budżetu dowiadujemy sie po przegranych wyborach przez partie wydająca dane pieniadze. Powinna powstac baza wydatków panstwa gdzie kazdy obywatel moze sprawdzic ile i na co sa przeznaczane NASZE podatki co do złotówki. Jesli nawet Zero jadł obiad za państwowe srodki to chce wiedzieć ile na to poszlo z moich podatków. Niech w koncu skonczy sie marnotrawienie pieniędzy ktore płacimy w podatkach