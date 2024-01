Przecież w artykule wyraźnie jest napisane że pacjentka nie wspomniała o urazie. Czyli mamy sytuację gdzie pacjent zataja/zapomina/nie podaje ważnych informacji a potem jest wielkie zdziwienie że lekarze nie są jasnowidzami. Jak nie wiedzieli że był uraz to skąd to jak nie było widać ewidentnego pęknięcia w USG to skąd mieli wiedzieć że pacjentkę należy dalej diagnozować? Poza tym krwiak nerki nie powoduje sam w sobie śmierci płodu, to co może powodować Pokaż całość