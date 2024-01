Chciałbym zapewnić, że jeśli dane mi będzie być prezesem NBP, będę pilnował, by był to bank niezależny. Niezależność banku centralnego to jedna z najważniejszych rzeczy jakich dopracowaliśmy się w ciągu 25 lat.

Źródło: To nawet kurs franka ustala Kaczyński? „Niezależny” prezes NBP również chodzi na Nowogrodzką, natemat.pl, 24 marca 2017.



Chyba mu nie wyszło bycie niezależnym jak z Morawieckim stwierdzili że wydrukują socjal żeby wygrać wybory i załatwili nam 40% inflacji w Pokaż całość