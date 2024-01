Nie jest podobne do polskiego, prace wystartowały w 2019 i mimo dużych problemów z pracownikami podczas pandemii i tak planują zakończyć pracę w 2025 - co jak widać po filmie jest realne. W Polsce w tym podobnym czasie doszli do decyzji środowiskowej bez startu budowy.



Tylko ich spółka zajmuje się budową lotniska - nasza wydaje 400 tysięcy złotych na remont trzech ołtarzy. Kupuje wozy strażackie, remontuje kościoły i place zabaw. Organizują pikniki Pokaż całość