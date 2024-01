Tymczasem w USA 19-latka dostaje wyrok 15 lat bezwzględnego wiezienia za wypadek w którym ginie dwóch jej znajomych. Kwalifikacja czynu to podwójne morderstwo. Za coś takiego w Polsce dostałaby wyrok w zawieszeniu, ale co się dziwić, skoro u nas można żywcem spalić 3 osobową rodzinę po czym wyjechać na wakacje do Dubaju, a osoby za to odpowiedzialne nie ponoszą żadnych konsekwencji.