blablabla pis... a sami idą tą drogą... budżet #!$%@? socjal rozdany... projekty rozwijające RP do zaorania i jedziemy z prywatyzacją

peło - pis widać różnice ? nie sądzę... robią i będą robić dokładnie to samo tylko metodami bardziej zamordystycznymi pro-eco pro-lgbt

macie co chcieliście bo "gorzej być nie może" tusk: "potrzymaj mi piwo" ( ͡ ° ( ͡ ° ͜ ʖ ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) ʖ ͡ ° Pokaż całość