Działacze milicji typowali opozycjonistów do odbycia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych. Była to forma neutralizacji nieposłusznych obywateli z pominięciem długiego i trudniejszego do ustawienia procesu sądowego. IPN właśnie oskarżył o to dwóch byłych milicjantów. Grozi im do 3 lat więzienia.