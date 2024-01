Tak przeglądam wykop i chyba rzeczywiście KO szykuje grunt pod wcześniejsze wyboru. Bo co drugi wykop to koalicja konfa+pis zupełnie jak podczas wyborów.

Czy Was posrało do końca?

Jeśli czyjaś narracja jest prawdziwa w jakimś stopniu i obnaża hipokryzję drugiej strony to nie można się z nimi zgodzić?

Rządy praworządnych, demokratycznych fajnopolaków w pełnej krasie. Z nami lub przeciw nam.