70% PKB Rosji przed wojną to był eksport surowców, głównie do Europy. Do tego chyba 12% PKB to był eksport sprzętu wojskowego.

Obecnie eksport wojskowy i surowcowy padł. Skąd więc to PKB? Z produkcji wojskowej na front. Każdy wyprodukowany pocisk czy czołg wlicza się do PKB. Dlatego jest wzrost, ale nie jest to rozwój gospodarki I bogacenie się państwa. Wręcz przeciwnie, państwo przeżera własny potencjał gospodarczy aby móc utrzymać się w wojnie. Pokaż całość