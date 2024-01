Najczęściej jest tak, że jak już ktoś zacznie kraść po sklepach, to nie przestaje. Ciekawe, czy takie osoby zdają sobie sprawę, że to jest "czyn łączony", czy jakoś tak. Jeśli udowodnią delikwentowi wiele kradzieży na sumę powyżej 800zł, może iść do pierdla. Może warto byłoby mówić o tym w mediach, żeby chociaż straszyć takich ludzi.