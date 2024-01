Jak przyznaje, osobną kwestią jest zgodność tej analizy

Pokaż całość

A no właśnie, tak czułam że nie wszystkie kwestie zostały uwzględnione, choćby to że w najbliższych latach liczba odchodzących lekarzy będzie coraz większa. No i druga sprawa to emigracja, izby nie mają dokładnych danych ile lekarzy wyjechało czy pracuje w innym zawodzie. Ostatnia kwestia to czy wszystkie specjalizacje są równo obsadzone (wiadomo że nie i taka np. chirurgia ma znacznie większy problem niż ginekologia).