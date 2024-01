Drugi raz to samo, więc drugi raz wkleję mapę. Atak Rosji na Szwecję od strony morskiej byłby zadaniem niesamowicie trudnym, atak od strony lądowej wiąże się z atakiem najpierw na Finlandię co znacznie osłabiło by siły Rosyjskie.



Więc w przypadku Szwecji to takie pierdzielenie, na ich miejscu bardziej obawiałbym się wojny domowej z przybyszami.