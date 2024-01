Analiza ok. 250 tys. osób, które pożegnały stan w ciągu ostatnich 3 lat wykazała, że opuściło go więcej dobrze zarabiających i wykształconych ludzi niż przyjechało. Zwrócono również uwagę na to, że uciekają firmy. W rezultacie spadku dochodów podatkowych Kalifornii grozi rekordowy deficyt 68 mld USD