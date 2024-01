bardzo stara pasta, jeszcze z czasów grup dyskusyjnych:



Uwaga - mróz !!!

20 ° C Grecy zakladaja swetry

15 ° C Jamajczycy wlaczaja ogrzewanie

10 ° C Amerykanie zaczynaja sie trzasc z zimna. Rosjanie na daczach sadza

ogorki.

5 ° C Mozna zobaczyc swoj oddech. Wloskie samochody odmawiaja posluszenstwa.

Norwedzy ida sie kapac do jeziora.

0 ° C W Ameryce zamarza woda. W Rosji woda gestnieje.

-5 ° C Francuskie samochody odmawiaja Pokaż całość