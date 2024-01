Nikt im nie przestawił pradawnego polskiego porzekadła „jeblo to jeblo, na #!$%@? drążyć?” ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



A tak serio, to chyba długofalowo dla „zachodu” w kontekście konfliktu z Rosją nie ma przegranych tego wydarzenia. Niemcy chcący niechcący zyskały okazję do poluzowania uzależnienia od Rosji, co wszystkim wyjdzie na dobre