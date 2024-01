To już jest jakaś paranoja.



Już nawet prognoza pogody musi być przedstawiana tak, żeby ludzie się bali.



Już nie niż, a ANTYCYKLON! Przez wiele miesięcy straszyli zwykłym antycyklonem, a teraz jest podwójny.



Do tego siarczysty syberyjski mróz -5 stopni, ulewne opady deszczu 2 mm na m2, wszystko to przez huragan Teodor, który będzie miał w porywach 30 km/h, a deszcz przyniesie chmurka Joasia.