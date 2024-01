Ciekawostka: średnia wielkość gospodarstwa rolnego to ok 130 ha w Czechach (sprawdźcie ile w PL xd) i to niby dużo ale mało ALE już daje jakąś skale operacji. Dlatego też w ramach tych gospodarstw dzieje sie dość sporo innowacji, jest dużo firm produkujących swoje specyficzne wyroby.



Tak powstała nawet firma która oferuje oprogramowanie do nowoczesnych sprzętów wg ich wypracowanych różnych scenariuszy pracy, ustawień itp. Działają na całym świecie, mają swoich instalatorów i Pokaż całość