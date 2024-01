Ale jak to? Przeciez koronnym argumentem lewakow jest: "nie moze byc prywatnej sluzby zdrowia bo co jak zachorujesz na raka?"



NO WLASNIE TO.



I dlatego jak za kazdym razem jak czytam ten argument to mam ochote porzygac tego co to pisze. Bo takich sytuacji znam conajmniej kilka. Tak to jest publiczna sluzba zdrowia lepsza.



A tak juz na powaznie - duzo zdrowka.