A te – jak ustaliliśmy – mogą wzbudzać kontrowersje. Okazuje się np., że na liście płac ZOO znajdują się nazwiska żon... radnych miejskich, wspierających prezydenta Jacka Sutryka. Sam Sutryk stał zresztą za powołaniem na stanowisko prezesa obecnej

Pokaż całość

Z artykułu wynika jak zwykle, kuple królika, dokładnie jak ze stadniną koni co PIS wywalił kompetentnego kierownika, by wprowadzić swojego aparatczyka, przez co wszystko poszło się #!$%@?ć to samo tutaj tylko w wykonaniu PO/KO pionków.