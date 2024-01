Dzisiaj dużo uwagi poświęconej zostało "błędowi", któy wystąpił na google w kursie złotówki do euro, który wyniósł 1.1.2024 5,4zł/€. Wszyscy komentują to jako zwykły błąd, ale ten bład nie był wcale taki zwykłym gdyż został uwieczniony również na innym kursie franka szwajcarskiego (CHFPLN) i to nie na google a na tradinview. Poniżej zdjecie wykresu na interwale 4-godzinnym: