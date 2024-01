Powiększył się przede wszystkim przez sprzedaż firm, spółek i korporacji, które wycofały się z Rosji. McDonald, Ikea i inne takie zostawiły sprzęt, magazyny, sklepy, restaurację, pracowników i inne takie. To wszystko zostało odsprzedane oligarchom przez państwo by im zrekompensować straty jachtów, wilii i kasy z banków na zachodzie. Te miliardy rezerw do kogoś w końcu należały.



Takiego McDonalda zastąpiło "smacznie i kropka" Aleksandra Gowrowa, oligarchy który robił w biznesie węglowym i naftowym.