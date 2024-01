A myślicie, że jak unia nas zmusi w końcu wszystkich do przejścia na ogrzewanie elektryczne to jak się to skończy w Polsce? Prąd nie potanieje choćbyśmy mieli 10 elektrowni atomowych, a prędko nie zanosi się nawet na jedną. Zimą fotowoltaika kiedy jest najbardziej potrzebna gówno działa, nie wspominając o tym jak nowe złodziejskie zasady rozliczenia wyglądają. Więc skończy się tak, że ludzie będą siedzieć w domach w kurtkach żeby przyoszczędzić. To wszystko Pokaż całość