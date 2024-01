To były czasy, jeny, dzisiejsza policja by uciekła z krzykiem. Moje roczniki "młodzieży" bawiły się nie gorzej niż francuska młodzież, np. rzucając w samochody śmietnikami, bijąc przypadkowych ludzi kijami, napadając w 20 osób na inne 20 osób z innego osiedla... co się działo na izbach przyjęć... o właśnie, lekarze też by uciekli z krzykiem po opatrywaniu podczas jednej nocy 40 napitych kiboli po zabawie ;)