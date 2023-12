Wstępne statystyki przestępczości w 2023 (do 15 grudnia): ▪️ 348 strzelanin. Jedna dziennie! Połowa w regionie Sztokholmu i Malmo ▪️ 100 rannych, 52 ofiar śmiertelnych. ▪️ Co piąta ofiara (12) to osoba postronna. ▪️ 148 zamachów bombowych, 59 usiłowań i 134 przygotowań.