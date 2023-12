O to chodzi. Ludzie biedni z wdzięcznością przyjmą UBI, co na zawsze ich zwiąże z rządem i korporacjami. A od tego już prosta droga do programowalnej waluty, pozwoleń na internet, itd. Władza nienawidzi człowieka niezależnego. Wszystko, co się akutalnie dzieje, ma na celu likwidację tej niezależnosci, obrzydzenie życia upartym, itd.

Samochód to jeden z filarów wolności i niezależności, dlatego mamy taką zaciekłą walkę na wielu frontach.