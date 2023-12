Kuriozalnie pomógł trochę kryzys - ludzie zaczęli oszczędzać i gdzie się da płatność gotówką to unikanie VAT - poza obowiązkowym przeglądem auta, każdą naprawę albo serwis opłacam w gotówce, małe sklepy "bez paragonu" - a to zapomnę panu zeskanować to i owo, etc...

Zmniejsza to oczywiście wpływy do budżetu, ale jak człowiek jeździ po dziurawych drogach, czeka miesiącami czasem na lekarza, a latami (dosłownie) na dentystę, to jakoś coraz mniej go to Pokaż całość