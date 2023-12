A jakiż wpływ na jakość produktów ma przeciętny człowiek? W dzisiejszych czasach? Toż to by trzeba było spędzać w sklepie całe godziny na studiowaniu etykiet, a i tak zakładając, że to, co jest na nich napisane to prawda, a nie "chłyty markłetingowe" ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )



Możemy jedynie mieć nadzieję, że nie zatrują nas za szybko, żeby mieć klientów i jeszcze w takim "zacofanym kraju" jak nasz - Pokaż całość