hahaha polaczekfejs.jpg

ważne że nie zagłosowaliście na konfederacje lub pjj polaczki, jeszcze by się coś zmieniło w tym grajdole, a takto głosujecie na tych samych postkomuchów co jawnie was robią w ch..a od 30 lat, co wam zresztą nie przeszkadza poki jest 500zl na harnasia.