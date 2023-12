To jest zabawne, że nielegalni imigranci są wpuszczani do Europy z otwartymi rękami, a jak ostatnio do mnie do roboty zatrudnialismy gościa z Pakistanu to zajęło mu rok na legalne ogarnięcie papierologii i wszystkich wymaganych dokumentów. Widocznie osoba, która chce przyjechać do Europy, legalnie pracować i płacić podatki nie jest tu mile widziana. No cóż...