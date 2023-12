Ojojojoj.Jak tam sytuacja 60+ w tvnie? z 65%? Ale te 65% to ELITA, wiadomo ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



A tak swoją droga, to zauważyłem coś śmiesznego. Jeśli wykopki lemingi czy twitterowicze lemingi mówią o starych osobach sympatyzujących z Opozycją, to nazywają ich SENIORAMI ,



Jeśli CI sami ludzie mówią o starych osobach sympatyzujących z pisem, to wiadomo jakie tam słowa padają



Już wielokrotnie na to trafiłem po nowych Pokaż całość