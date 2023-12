Ja się nie znam ale nie taniej wybudować np 3 normalne elektrownie niż 20 małych modularnych reaktorów? Tak to tylko trzeba zapewnić wykwalifikowanych ludzi do 3 elektrowni, chronić przed atakami terrorystycznymi 3 a jak będzie takich reaktorów 20 to wydaję się ciężko to utrzymać i upilnować czy się mylę?