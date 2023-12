Pokaż całość

Potencjalnie to oni niech nie nakręcają propagandy wojennej o jakiejś nieuniknionej wojnie. To jest urabianie durnego społeczeństwa pod jakieś kolejne misje stabilizacyjne abyśmy na nie wysyłali polskie wojsko wraz USA. Bo żadnej wojny z Rosją nie będzie o ile sami nie zaczniemy. Rosja w tym momencie używa czołgów T-62, a zanim wyprodukuje sensowne ilości T-90 albo Armaty to Putin będzie miał +80 lat, zamkną go do szafy bo będą woleli