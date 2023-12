szachrowski już się tyle nachapał, że do kolejnych wyborów nie będzie kandydował. w super nowoczesnym archiwum spłonęło to co miało spłonąć a winnych nie ma. namaści następcę z tej samej partii i lemingi zagłosują. we wrocku ta wańka- wstańka jest od lat, jakich by wałów odchodzący prezydenci nie narobili. lemingi zawsze wierne a potem się dziwią