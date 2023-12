Przy okazji pytanie - może mondre może gupie nie wiem ¯\(ツ)/¯



Jeśli w całkowitej ciemności przedmioty tracą swoje kolory, no bo nie ma światła.



To czy prawdą jest, że w dolinie, w której nie ma żadnej żywej istoty, człowieka lub zwierzęcia, nie ma wtedy dźwięku upadku drzewa?

No bo nie ma w tej dolinie żadnych uszu, które przetworzyły rozchodzącą się falę "dźwiękową" na dźwięk w mózgu?