Ruskie przez 10 lat nie potrafiły przygotować inwazji na Ukrainę, za to teraz, w warunkach kryzysu, niedoborów sprzętu, żołnierzy i przy morale szorującym po dnie zbudują najsilniejszą armię w historii i rzucą się z łapami na NATO ( - ‸ ლ ) tryb zastraszania społeczeństwa: ON. Ale ok, załóżmy, że rosja nie wygra tej wojny i wycofa się z terenów anektowanych- co to zmienia? Przecież nadal może knuć swój szatański plan podboju Pokaż całość