Jeśli ktoś myśli że ruskie zgromadzą pół miliona żołnierzy pod polską granicą udając że to manewry, a Zachód z tym nic nie zrobi, to chyba się z wujem na rozum zamienił To nie WW2, że można było po cichu zgromadzić tysiące żołnierzy i znienacka ruszyć do ataku.