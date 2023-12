To prawie 3x więcej niż w stanie wojennym.

Nieźle się rozkręcili nasi policjanci.

Różnica jest taka że jak kiedyś milicja zabiła kogoś w niewyjaśnionych okolicznościach to później jego ciało pół miasta niosło przez główną ulice i krzyczeli jego imię.

Jak zginął Stachowiak gdzie wyciekło nagranie na którym widać że policja złamała wszystkie procedury, praktycznie wykonali na nim egzekucję w toalecie komisariatu to wykopki pisały:

-Mógł się nie stawiać podczas zatrzymania

-mógł się Pokaż całość