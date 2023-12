Srylion ludzi stracili ale ci którzy przeżyli zyskali doświadczenie bojowe w największym pełnoskalowym konflikcie po II wojnie. Chciałbyś siedzieć w okopie naprzeciwko kałmuka czy czeczeńca który przez ostatni rok celował z kałacha do wszystkiego co się rusza i nie dał się zabić dronami, artylerią, minami, chorobami, głodem?

Ja bym #!$%@? nie chciał, niemiec by nie chciał, holender by nie chciał. Amerykanin by nie chciał. Nikt by nie chciał. I nawet ten kałmuk Pokaż całość