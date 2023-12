Tak naprawdę, to jest pewien pretekst do popadania w skrajności... W ten sposób można znaleźć posła, który będzie zasłaniać się immunitetem i robić rozpierduchę w sejmie, a jego zwolennicy opłacać ten cyrk dla większej oglądalności. Czy to się różni od patostreamów czy innego fame mma??

Braun jest debilem, bo jeśli chce walczyć z jakimś zjawiskiem, to jako polityk powinien stworzyć projekt ustawy i wprowadzić nowe zmiany zachowując przy tym profesjonalizm, szacunek i